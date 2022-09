Razzia in Mettmann : Gemeinsamer Kontrolleinsatz im Rahmen der „Null-Toleranz-Strategie“

Razzia in Mettmann

Bei einer Razzia konnten jetzt in einem Kulturverein drei manipulierte Glücksspielgeräte und eine geringe Menge unversteuerter Kaffee sichergestellt werden. Foto: Kreispolizei Mettmann

Mettmann Klappern gehört zum Handwerk: Bei einem gemeinsamen Einsatz haben Beamte der Kreispolizeibehörde Mettmann mit dem Hauptzollamt Duisburg und Wuppertal sowie der Steuerfahndung Wuppertal und Mitarbeitern der Stadt sowie des Kreises Mettmann vier Objekte in Mettmann durchsucht.

Es geht den Beamten auch um ein Signal, selbst wenn am Ende zur Bilanz auch etwas scheinbar Irrelevantes wie ein paar Gramm unverzollten Kaffees gehören. Bei Kontrollen am späten Freitagabend, 2. September, zwischen 22 und 1 Uhr wurden, wie die Polizei mitteilt, in Mettmann eine Gaststätte, ein Vereinszentrum, ein Geschäftsraum für Sportwetten und ein Autohandel durchsucht. Dabei wurden 52 Personen und acht Fahrzeuge kontrolliert.