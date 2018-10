Mettmann: Duo paart kretische Folklore mit Rockmusik

Xylouris White treten live in der Kulturvilla auf. Es gibt Karten im Vorverkauf. und an der Abendkasse. Foto: Backes

Mettmann Seit nunmehr fünf Jahren performen die beiden Musiker live als „Xylouris White“. Sie spielen am 31. Oktober in der Kulturvilla.

Eine besondere musikalische Reise bietet die Kulturvilla am 31 Oktober mit dem Duo „Xylouris White“. Gespielt werden traditionelle kretische Kompositionen, verschmolzen mit Rockmusik. Die Band besteht aus George Xylouris, einem der wohl weltbesten Lautenisten, der sein Handwerk durch das Musizieren und Konzertieren im Kreise seiner Familie, mit seinem international bekannten Vater Psarantonis sowie seinem noch heute in Griechenland verehrten aber leider verstorbenen Onkel Nikos Xylouris erlernt hat. George Xylouris genießt einen weit über Kretas und Griechenlands Grenzen hinaus international bekannten Ruf.

Komplettiert wird das Duo durch den australischen Schlagzeuger Jim White, der auch Gründungsmitglied der australischen Band „The Dirty Three“ ist. Er arbeitete unter anderem mit weltweit anerkannten Stars wie Nick Cave, Cat Power, PJ Harvey und Bonnie Prince Billy.

Seit nunmehr fünf Jahren performen die beiden Musiker live als „Xylouris White“, wobei sie mehrfach rund um den Globus gereist sind und in so illustren Häusern wie dem Sydney Opera House gespielt haben. In fünf Jahren sind auch die im internationalen Feuilleton hochgelobten drei Alben „Goat“, „Black Peak“ und aktuell „Mother“ entstanden. Die Band ist live ein wahres Erlebnis. Ihre Performance besticht durch großartiges Zusammenspiel und die Risikobereitschaft der Musiker, die Grenzen dieser faszinierenden Musik zu erkunden. Die Musik wird regelrecht gelebt, ist authentisch, außergewöhnlich und fesselnd und nicht nur interessant für Fans griechischer Musik.