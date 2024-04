Absperrungen für Mettmanner Traditions-Veranstaltung Duathlon stoppt den Verkehr

Es ist ein kleines Jubiläum: Zum 20. Mal wird am Sonntag, 21. April, der Duathlon in Mettmann ausgerichtet. Die Organisatoren im Verein von me-sport, der dieses große Sportevent jedes Jahr im Frühjahr veranstaltet, sind zuversichtlich, dass rund 400 Frauen und Männer an den Start gehen werden. Die Athleten kämpfen in den Disziplinen Laufen, Radfahren, Laufen nicht nur um den Gottfried-Schultz-Pokal, sondern auch um die NRW-Meisterschaft in der Sprintdistanz.