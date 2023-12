Finanzen in Mettmann Vor dem Joch der Haushaltskonsolidierung

Für André Bär von der Wählergemeinschaft Mettmann. Unabhängig. Transparent, M.U.T., ist die Transparenz ein nicht zu unterschätzender Wert: „So erfahren die Bürger, was all die Großprojekte wirklich kosten.“ Und was möglicherweise geschlossen und gestrichen werden muss, sofern man die ohnehin hohen Grund- und Gewerbesteuern nicht noch weiter in die Höhe treiben will.