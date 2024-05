DRK und Catitas starten Generationenprojekt in Mettmann Warum es bald Wunschomas und Wunschopas geben wird

Ganz unvorbereitet wollen die beiden Frauen die Omas und Opas nicht auf die Realität junger Familien loslassen. Deshalb gibt es zum einen eine Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 23. Mai. Um 15.30 Uhr wird im DRK-Begegnungszentrum, Bahnstraße 55, erklärt, was es mit den Wunschomas und Wunschopas auf sich hat und wie sie zum Einsatz kommen sollen. Für die Interessierten folgt ein Crashkurs in Kinder-Erster Hilfe und vier Vorbereitungstreffen à jeweils drei Stunden am 20. und 27. Juni sowie am 1. und 8. August (jeweils Bahnstraße 55). Ein polizeiliches Führungszeugnis müssen die Wunschomas und Wunschopas auch vorlegen. Dann aber kann des losgehen, mit den Leih-Großeltern ehrenhalber.