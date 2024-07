Besuch vom Deutschen Roten Kreuz Mettmann DRK-Botschafter werben um neue Förderer fürs Rote Kreuz

Mettmann · Diese Menschen in orange-roter Sicherheitskleidung können sich als Botschafterinnen und Botschafter des Deutschen Roten Kreuzes ausweisen. Sie sind in den nächsten Wochen in Mettmann unterwegs, weil die Helfer Hilfe brauchen.

26.07.2024 , 16:16 Uhr

Der Mettmanner DRK-Vorsitzende Norbert Danscheidt steht zwischen den Spendensammlern. Foto: Janine Renters/DRK

Von Dirk Neubauer