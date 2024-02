Engagement in Mettmann DRK-Botschafter klingeln an den Türen

Tue Gutes und rede darüber! Das hat sich das Deutsche Rote Kreuz, DRK, Mettmann vorgenommen. In den kommenden Tagen werden DRK-Botschafter an den Haustüren klingeln. Sie berichten über die Arbeit, die die Organisation in Mettmann und anderswo leistet. Und sie hoffen, Fördermitglieder zu finden, die diese Arbeit vier eherenamtlicher Krfte unterstützen möchten.