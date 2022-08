Feuerwehr in Mettmann : Das sind Mettmanns Gold-Jungs

Hauptbrandmeister Rick Steffen holte insgesamt drei Medaillen. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann Drei Feuerwehrsportler brillierten bei World Police and Fire Games in Rotterdam. Am Ende holte das Trio der Feuerwehr Mettmann drei Mal Gold und vier Mal Bronze.

Über 10.000 Teilnehmende aus der gesamten Welt, zehn Wettkampftage, 62 Disziplinen: In diesem Rahmen fanden die World Police and Fire Games Ende Juli im niederländischen Rotterdam statt. Drei Feuerwehrmänner aus Mettmann hatten einen großen Anteil daran, dass der Medaillenspiegel des deutschen Teams aufpoliert wurde und Schwarz-Rot-Gold letztlich auf Rang zehn der Nationenwertung landete. Denn die Athleten aus Mettmann steuerten drei Gold- und vier Bronzemedaillen bei. Feuerwehrchef Matthias Mausbach gratulierte den Mettmannern bereits vor Ort.

Lars Grimm erkämpfte sich im Judo eine goldene und eine bronzene Medaille. Der Mann mit dem braunen Gürtel führt einen Zug der Mettmanner Feuerwehr und engagiert sich für die noch junge Feuerwehr AG an der Gesamtschule Mettmann, auf die seine Tochter gewechselt hat.

Feuerwehrchef Matthias Mausbach (l.) gratulierte Judoka Lars Grimm. Foto: Feuerwehr Mettmann

Benjamin Ockler konnte im Staffelschwimmen über 4 mal 50 Meter Freistil und 4 mal 50 Meter Lagen jeweils Bronzemedaillen erschwimmen. Neben dem Schwimmen engagiert sich Ockler im Langlauf und trat unter anderem beim Mettmanner Bachlauf an. Querfeldein-Touren mit dem Mountainbike sind eine weitere Leidenschaft des Multitalents in der Feuerwehr Mettmann.

Erfolge in den Schwimmstaffeln: Benjamin Ockler. Foto: Feuerwehr Mettmann