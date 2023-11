Sicherheit in Mettmann Drehleiter kaputt und Probleme beim Bau – Feuerwehr in Nöten

(RP/dne) Städte und Gemeinden in Deutschland müssen entsprechend des jeweiligen Landesfeuerwehrgesetzes einen Brandschutzbedarfsplan erstellen und diesen in regelmäßigen Abständen fortschreiben. In dem Plan wird genau festgelegt, welche Ausstattung die Feuerwehr zur Gefahrenabwehr vorhalten muss. Zurzeit arbeitet ein Ingenieurbüro an einem neuen Entwurf. Zuvor hatte die Leitung der Feuerwehr zusammen mit dem Ingenieurbüro die Hilfsfristen, die jetzt Eintreffzeiten heißen, besprochen und in Anlehnung der Empfehlungen des Verbandes der Feuerwehren NRW die Schutzziele zur Gefahrenabwehr für das Stadtgebiet definiert und festgelegt.