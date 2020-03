Mettmanner Krankenhaus : Identitätsdiebstahl: Das ist der richtige Patient

Heinrich Traue - unter dessen Namen der Betrüger Bernd U. auch im EVK Mettmann eincheckte. Foto: Sabine Maguire

Mettmann Heinrich Traue ist entsetzt über den Gerichtsbericht. Er hat Angst vor der Haftentlassung des Betrügers Bernd U.

Heinrich Traue ist ein berühmter Mann. In Minden hört er ständig, man wolle ihm dort einen roten Teppich ausrollen. Und die Sackgasse, in der er wohnt, müsste eigentlich in Heinrich-Traue-Weg umbenannt werden. Ständig klingelt bei ihm das Telefon, nachdem er im ZDF über das gesprochen hatte, was ihn umtreibt. Traue wurde zum Opfer eines Identitätsdiebstahls – und den Mann, der unter seinem Namen einkaufte und sich bundesweit in Krankenhäuser hatte einliefern lassen, verurteilte das Wuppertaler Amtsgericht nun zu vier Jahren Haft (wir berichteten).

Als Heinrich Traue diesen Gerichtsbericht las, war er entsetzt. Nur vier Jahre? Und das bei all dem, was der Mann ihm angetan hatte? Der Mindener griff zum Telefonhörer und sagte der Autorin auch Worte wie diese: „Jetzt will ich Ihnen mal erzählen, wie das hier alles abgelaufen ist.“ Telefontermin am nächsten Tag morgens um 9 Uhr? Nein, da könne er nicht – er müsse erst mal zur Bank und dort dafür sorgen, dass er wieder kreditwürdig werde. Seit der mittlerweile inhaftierte Bernd U. unter seinem Namen pausenlos Geschäfte gemacht hätte, habe er nicht mehr mit der Bankkarte bezahlen können. Das ginge seit Jahren nur noch mit Bargeld und auch bei der Schufa gebe es mittlerweile unzählige Einträge. Dazu habe der Identitätsdieb in der Schweiz einen Kredit auf seinen Namen aufgenommen und in Tschechien diverse Führerscheine gekauft, die dafür fälligen 2000 Euro hätte Traue per Western Union in die Philippinen überweisen sollen. Eine „Rolex“ für 25.000 Euro hatte Bernd U. dann auch noch gekauft – die Rechnung landete per Einschreiben bei Heinrich Traue in Minden.

Begonnen hatte die Geschichte am 26. November 2016, abends gegen 22 Uhr. Da klingelte der Hermes-Paketbote an der Türe und überreichte einen Karton, aus dem Traue später ein paar Turnschuhe auspackte. Rot – und dann auch noch in Größe 42? Falsche Farbe, falsche Größe – und bestellt hatte er ohnehin nichts. Der Absender: Das Franziskus Krankenhaus in Bielefeld. Dort hatte sich zuvor Bernd U. mit dem Namen „ Heinrich Traue“ als Privatpatient und mit erfundenen Diagnosen einliefern lassen. Offenbar war der Identitätsdieb schon wieder weg, als die von ihm ebenfalls unter falschem Namen dorthin bestellte Ware im Krankenhaus angeliefert wurde. Die Klinik hielt den „echte“ Heinrich Traue für den Empfänger und lies das Paket freundlicherweise an den Mindener weiterleiten.

Von da an kamen bei Traue immer wieder Pakete an – und noch viel mehr Rechnungen für Dinge, die er nie bestellt hatte. Er soll vom Krankenbett aus mit Sex-Hotlines telefoniert und eine Brille für 1000 Euro bei Fielmann bestellt haben. Mittlerweile gebe es 87 Gläubiger, die 212.000 Euro von ihm eintreiben wollten. Die Stadt Minden schickte ihm Rechnungen für eine Geburtsurkunde und für die Sterbeurkunde seiner Frau, die er angeblich dort beantragt haben soll. „Der hätte in meinem Namen im Ausland heiraten können“, schüttelt Traue den Kopf. Ein Inkassounternehmen habe die unbezahlte Mitgliedschaft auf einem Erotik-Portal angemahnt – das war im Januar, da wartete Bernd U. schon längst in Untersuchungshaft auf seinen Prozess. Ach ja, zu einem Doktortitel habe der ihm zuvor auch noch verholfen. Dr. Heinrich Traue: Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen.

Derweil kann Heinrich Traue nachts nicht mehr schlafen. Noch immer bekommt er Schweißausbrüche auf dem Weg zum Briefkasten. Er selbst habe einen Herzinfarkt hinter sich und auch seine 87 Jahre alte Mutter habe die ganze Sache so mitgenommen, dass sie mit einem Herzinfarkt in ein Krankenhaus habe eingeliefert werden müssen.

Mit Ämtern und Behörden in eigener Sache telefonieren? Das ginge nicht mehr, seit neben seinem Namen überall das Wort „Betrug“ zu lesen sei. Das sei damals so eingerichtet worden, um die Machenschaften des Bernd U. zu stoppen. Nun sitzt der in Haft und Heinrich Traue muss noch immer überall persönlich vorsprechen. In Rentenangelegenheiten müsse er nach Bochum fahren und er sagt dazu: „Das ist eine Tortur, mein Name ist kaputt. Ich weiß nicht, wann das endlich aufhört.“ Auf den Kosten bleibe er sitzen, anfangs habe er auch die ungeöffneten Pakete als Wertsendung an die Kriminalpolizei schicken müssen. An die 6000 Euro seien so schon zusammengekommen.