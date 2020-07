Neue Möglichkeiten als touristisches Ziel : Kontroverse um Kalksteinwerk

(von) Die Stadtverwaltung steht einer künftigen touristischen Nutzung eines Teilbereichs des Kalksteinwerks Neandertal nach Ende des Kalkabbaus durchaus positiv gegenüber. Ein solches Projekt könnte die touristische Attraktivität der Kreisstadt sowie des Neanderlandes noch weiter erhöhen. Grüne fordern zunächst ein solides ökologisches Nachnutzungskonzept.

Er hat mehrere Jahre als Biologe für die Uni Düsseldorf im Neandertal gearbeitet und kennt sich mit dem dortigen Ökosystem gut aus. „Der Regionalplan sieht hier Möglichkeiten zur Naherholung vor. Ich fände es toll, wenn der Steinbruch an das Wanderwegenetz angeschlossen würde und eine Aussichtsplattform errichtet würde.“ Ein solches Vorhaben für die Naherholung und zur Naturbeobachtung muss natürlich von den Naturschutzverbänden wie BUND und Nabu begleitet werden. Damit das Areal aber auch in den nachfolgenden Dekaden eine Oase bleibt, sind Ideen über neu zu bauende Objekte vom Parkplatz bis zum Tagungshotels kontraproduktiv und stehen für ihn in „massivem Konflikt mit dem Naturschutz“. Auch die Kostenfrage für die Stadt sei unklar, „daher erscheint uns der Plan sehr unausgegoren und so etwas können wir nicht unterstützen“, fasst Rebecca Türkis, Grünen-Ortsverbandssprecherin, zusammen. Erhöhte Verkehrsströme sind nach bisherigem Ideenstand als negative Auswirkungen erwartbar, ohne dass das Projekt zu einer besseren Lebensqualität der Menschen vor Ort beiträgt. „Hier geht es um die Kapitalisierung von Natur, nicht um ihren Schutz“, monieren die Grünen-Politiker. Nur, wenn ein nachhaltiges Öko-Konzept entwickelt würde, könne den Nachnutzungsplänen zugestimmt werden.