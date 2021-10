Sportlicher Radfahrweg im Stadtwald Mettmann : Dirtbike-Strecke wird saniert

Wild wuchernde Sträucher, Gestrüpp und Büsche müssen jetzt von der Dirtbike-Strecke entfernt werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Natur hat sich die Farhrradstrecke im Stadtwald zurück erobert. Jetzt soll der Weg saniert werden. Erledigt werden die Aufgaben von jungen Mettmannern und straffällig gewordenen Teenagern, die so ihre Sozialstunden ableisten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf dem Fahrrad querfeldein und am liebsten durch ruppiges Gelände, mal über Hügel und dann durch muldenartige Vertiefungen – so lassen sich Prinzip und Spaß an und mit einer Dirkbike-Strecke erklären. Die Neandertalstadt verfügt über eine solche Strecke. Im Jahr 2013 wurde sie im Stadtwald eröffnet und weil sie ein wenig in Vergessenheit geraten war – die Natur hat sie sich zurückerobert – soll sie jetzt wieder in Schuss gebracht werden.

„Am Montag geht es los“, kündigt

Info Querfeldein-Strecke für sportliche Radfahrer Adresse Oberhalb der Minigolf-Anlage Richtung Regiobahn inmitten des Stadtwalds liegt Mettmanns Dirtbike-Strecke. Umfang Die Strecke unterteilt sich in verschiedene Etappen von unterschiedlicher Länge. Herausforderung Die Bahn soll ausgebaut und verbessert werden. Sportliche Glanzpunkte sollen dabei diverse Hügel auch zum Downhill-Fahren werden.

Sven Spierling-Meine aus der Jugendförderung an. „Die ersten Vorarbeiten wurden bereits geleistet“, sagt er über den Beginn der Restaurierung. „Wir haben bereits damit begonnen, Gestrüpp wegzuschneiden und den Boden frei zu machen.“ Diese Naturmaterialien sollen nun weiter genutzt werden, nämlich auch als Unterbau für neue Hügel. Die acht bis 16 jungen Leute, „das ist immer ganz unterschiedlich, wie die Leute zeit haben“, die sich für die ersten Aufräum- und Aufhübschungsarbeiten eingefunden haben, haben auch überlegt, wie sich die derzeit etwas in die Jahre gekommene Querfeldeinbahn verändern, ausbauen und verbessern lässt. „Das wurde alles partizipatorisch entwickelt“, beschreibt Sven Spierling-Meine das Verfahren. „Im Vordergrund steht, die Bedürfnisse der Jugendlichen zu kennen und umzusetzen.“

Dabei wird die Jugendförderung durch die Jugendhilfe im Strafverfahren und den Verein „Neue Wege“, der sich um straffällig gewordene Kinder und Jugendliche kümmert, unterstützt. Diese Gruppe straffällig gewordene Teenager, die in der Vergangenheit mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt geraten sind und im Rahmen von Diversionen und Gerichtsbeschlüssen eine Arbeitsauflage erfüllen müssen, werden in der ersten Woche der Herbstferien, die nächste Woche beginnen, die alte Radfahr-Bahn sanieren und neue Streckenabschnitte, Kurven und Sprünge anlegen. Die Maßnahme ist umfangreich. Für die straffällig gewordenen Jugendlichen dient das Projekt dazu, mit ihnen noch intensiver ins Gespräch zu kommen, Verhalten und Taten zu reflektieren und sich Handlungsalternativen klarer zu verdeutlichen.

Für die anderen Teenager geht es neben der handwerklichen Arbeit und Instandsetzung auh darum, „tüfteln und experimentieren“ zu können. „Wir bieten im Stadtwald eine legal gebaute Strecke an, auf der sich Biker fahrtechnisch austoben und weiterentwickeln können“, beschreibt Sven Spierling-Meine einen Aspekt.

Außerdem ist es bekanntermaßen so, dass diejenigen, die eine solche Strecke hegen und pflegen auch zukünftig Interesse daran haben, sie in Schuss zu halten. „Das ist dann ein Selbstläufer“, ebenso wie sich durch diese Art der Zusammenarbeit Beziehungen und Vertrauen aufbauen lassen, ein weiterer wichtiger Aspekt in der Arbeit der Jugendförderung.