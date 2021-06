Schule in Mettmann : Preußler-Schule wird digitalisiert

Mettmann Neun Klassen in vier Jahrgängen hat die Otfried-Preußler-Grundschule. Zwei Klassen werden jetzt zu Musterräumen, denn sie sind mit digitalem Equipment ausgerüstet.

Grundschüler in neun Klassen und vier Jahrgängen besuchen die Otfried-Preußler-Schule. Zwei von ihnen werden ab sofort in so genannten Musterräumen unterrichtet. Damit werden sie nicht zu Musterschülern – die Musterräume sind exemplarisch für das, was das digitale Zeitalter markiert. Projektionsfläche statt Tafel, Tablet statt Lehrbuch, „hier wird ein neues Zeitalter eingeläutet“, freut sich Silke Schneider-Köchling, kommissarische Leiterin der Grundschule, über die jetzt installierten Novitäten.