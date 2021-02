Musik in St. Lambertus : Orgel wird zum Digitalerlebnis

Regionalkantor Matthias Röttger kennt die Orgel in St. Lambertus bestens. Digital nimmt er Interessierte jetzt mit in den Bauch des Instruments. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Matthias Röttger ist seit 27 Jahren Kirchenmusiker. Die Orgel St. Lambertus kennt er aus dem Effeff. Seit vielen Jahren erklärt er Interessierten die „Königin der Instrumente“. Weil er das momentan nicht vor Ort tun kann, hat er ein entsprechendes Video ins Netz gestellt.

Not macht erfinderisch. Das gilt auch für den pfiffigen Matthias Röttger. Der Regionalkantor ist bekanntermaßen musikalischer Hausherr an St. Lambertus. „Seit 27 bin ich Kirchenmusiker und darf an dieser herrlichen Orgel meinen Dienst verrichten. Unsere Orgel stammt aus dem Jahre 1912. Aber so, wie sie jetzt ist, ist sie mehrfach verändert worden - zuletzt im Jahre 2000“. Mit diesen Worten begrüßt Matthias Röttger zur Orgelführung – digital. Normalerweise finden diese Erläuterungen direkt vor Ort statt.

Da das im Lockdown nicht erlaubt ist, haben sich Regionalkantor und Sebastian Sehr vom Leitungsteam der Pfadfinder zusammengetan, um eine solche Orgel-Erkundungstour aufzuzeichnen. Das Ergebnis sind sehenswerte Bilder, klangvolle Lautmalereien und dezidierte Erklärungen, die den Laien begeistern und dem Fachmann wissenswertes evrmitteln. Das Video ist bei You Tube und Facebook eingestellt worden.

Die Stahlhut-/Späth-Orgel an St. Lambertus ist ein mechanisches Instrument und verfügt über drei Manuale und 43 Register. Hinten an den Tasten gibt es Holzleisten, die die Bewegungsimpulse des Spielers umlenken.

Besonders interessant ist das, was es gewöhnlicherweise beim Kirchenbesuch nicht zu sehen gibt: Ein Blick ins Innere der Orgel - wo beispielsweise alle Holzleisten der vier Werke ankommen. Auf vier Meter Breite und vier Meter Tiefe werden diese angespielt. Verschiedene Wellenbretter steuern die Ventile der einzelnen Werke an. Aber eine Orgel ist nicht nur ein Tasteninstrument, sondern auch ein Blasinstrument. In St. Lambertus sind es zwei Motoren, die zur Tonerzeugung Wind ansaugen – ohne ihn würde der Orgel die Puste ausgehen. An dieser Stelle kommen alte Schätzchen ins Spiel, etwa aus Ton gebrannte Ziegelsteine anno 1912, die dem Wind den richtigen Druck geben. Nämlich durchs angestrebte Ventil und damit zum guten Ton.

Und auch Grundsätzliches bringt Matthias Röttger zu Gehör. „Unsere Orgel hat drei Manuale und ein Pedal für die Füße. Alle Register sind durchnummeriert, um Klangkombinationen zusammenstellen zu können.“ Was es mit Achtfuß oder Vierfuß auf sich hat, erklärt der Kantor auch. Ein Prinzipal Achtfuß ist das Hauptregister der Orgel

Und hier kommen diverse Zahlen ins Spiel. Der Kantor erklärt das Hauptregister, das eine Länge von 8 Fuß hat. Ein Fuß entspricht ca. 32 cm, er zeigt das nächste Register, das nur noch 4 Fuß misst und damit eine Oktave höher und das übernächste mit 2 Fuß nochmals um eine Oktave höher erklingt. Die ganz tiefen Register werden im Pedal gespielt.

Die verschiedenen Register sind in ihren unterschiedlichen Klangfarben so ähnlich wie die verschiedenen Instrumente eines Orchesters, so kann der aufmerksame Zuhörer bei der Demonstration erkennen, ob eine Oboe, ein Fagott, ein Cello oder gar eine Klarinette gespielt wird.

Matthias Röttger zeigt auch das Innere dieses Wunderwerks der Technik und erklärt die beiden wichtigsten Unterschiede bei den Pfeifen. Es gibt die labialen Pfeifen, bei denen die Töne mit den Lippen erzeugt werden wie bei der Blockflöte und die lingualen Pfeifen bei denen die Töne mit der Zunge erzeugt werden, wie bei der Oboe.

Früher musste dem Organisten immer ein Assistent zur Seite stehen, der während des Spiels die unterschiedlichen Register zog, - diese Aufgabe übernimmt heute ein Computer, der vor dem Spiel programmiert wird und die sog. Walze kann mit dem linken Fuß die Lautstärke der einzelnen Passagen regeln und somit den dynamischen Verlauf eines Stückes gestalten.