Kultur in Mettmann Dieser Tag gehört dem Vorlesen

Am Vormittag von 10 bis 11 Uhr gibt es in Kooperation mit dem Kreisintegrationszentrum „Das gefräßige Buchmonster!“ – eine türkisch-deutsche Vorlesestunde mit Monstertanz für Kinder ab vier Jahre. Hier kommen eine spannende Geschichte und Bewegung zusammen. Nachmittags lesen Erwachsene in Kooperation mit der Diakonie des Kreises Mettmann, von 15 bis 16 Uhr, Kindern bis 12 Jahren vor und tauchen mit ihnen gemeinsam in die bunte Welt der Fantasie ein. Bereits seit 2004 ist der „Bundesweite Vorlesetag“ auf gemeinsame Initiative der Wochenzeitung Die Zeit, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung Deutschlands größtes Vorlesefest. Einmal im Jahr soll ein öffentliches Zeichen gesetzt werden, um Kinder und Erwachsene für die Bedeutung des Vorlesens zu begeistern. Aus anfangs 1900 Teilnehmenden sind mittlerweile beim Vorlesetag rund 800.000 lesebegeisterte Menschen in ganz Deutschland geworden.