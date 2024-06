Abstimmung der Mettmanner Bürger beendet Diese fünf Themen kommen auf den Erinnering 2023

Von der Künstlerin Elke Tenderich-Veit entworfen sind die Erinneringe auf dem Lavalplatz ein Denkmal, das seit 2004 Jahr für Jahr dokumentiert, was in Mettmann passiert. Dabei geht es keineswegs nur um große, für die Stadt denkwürdige Ereignisse, sondern auch um das, was die Menschen im Laufe eines Jahres beschäftigt und bewegt hat. Die Idee zu dem wahrscheinlich einzigen wachsenden Denkmal auf der Welt hatte Professor Dr. Bernd Günter. Das Denkmal wurde im November 2004 aufgestellt und eingeweiht. Es war das Geschenk des Stadtmarketing-Arbeitskreises an die Mettmanner Bürgerinnen und Bürger zum 1100-jährigen Stadtjubiläum.