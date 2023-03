Müll in Mettmann „Plötzlich stand die Gelbe Tonne da!“

Ende der zehnten Kalenderwoche wollte der neue Dienstleiter RMG mit Sitz im rheinhessischen Eltville auch die noch offenen Herausforderungen bewältigt haben. Zu dieser Absicht passt die Schilderung einer Mettmanner Bürgerin, die über viele Wochen hinweg mit der RMG im Clinch lag und sich über den Umgang des Unternehmens mit den Kunden sehr verärgert geäußert hatte. Nun schreibt sie der Redaktion: „Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Am 8. März stand tatsächlich die gelbe Tonne vor meiner Haustür. Diesmal hat die RMG Wort gehalten. So ist endlich alles in ordentlichen Bahnen verlaufen. Lang genug hat es ja gedauert.“ Zwischenzeitlich war sie so weit, dass sie ihre Gelbe Tonne selbst aus einem RMG Tonnendepot an der Industriestraße abgeholt hätte. Als es mit der Auslieferung stockte, hatten es einige Mettmanner so gemacht. Da sich diese Möglichkeit rasch herumsprach, beendete die RMG die eigentlich nicht vorgesehene Möglichkeit, dass sich Bürger ihre Tonne für Verpackungsabfälle selbst abholen konnten.