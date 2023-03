Krimininalität in Mettmann Diebin klaut Spendendose für Erdbebenopfer in der Türkei

„Wer macht so was?“ fragt der Obst- und Gemüsehändler Ugur Baydar. Und ringt um Fassung. Eine unbekannte Frau hat die Spendendose für die Erdbebenopfer in der Türkei gestohlen; einfach so, von der Theke seines Ladens. „Ich war nur kurz draußen, um einen Kunden auf der Kleinen Mühlenstraße zu bedienen“, berichtet Baydar. Aus den Augenwinkeln habe er die Frau gesehen. Und etwas später bemerkt, dass vermutlich sie das Spendengeld für die Erdbebenopfer in die eigene Tasche gesteckt hat. Den Diebstahl hat Baydar nach eigenen Worten bei der Polizei angezeigt. „Und ich habe am Abend meine Tageseinnahmen selbst in eine neue Spendendose getan.“ Denn die, die jetzt in der Türkei Hilfe gebrauchen können, sollen keinen Schaden dadurch haben.