Trickdiebstahl durch Zetteltrick : Diebe täuschen Frau und erbeuten Schmuck

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Michael Scholten

Mettmann Zwei Trickdiebinnen haben bereits am Freitag um 17 Uhr einer 72-jährige Frau aus Mettmann aus ihrer Wohnung an der Goldberger Straße Schmuck gestohlen. Das berichtet erst jetzt die Polizei. Die beiden Täterinnen verschafften sich Zugang zur Wohnung, in dem sie die Frau baten, eine Nachricht und Blumen für eine Nachbarin zu hinterlassen.

