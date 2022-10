Diebstahl in Mettmann Mettmann : Diebe klauen 1500 Liter Diesel-Kraftstoff

Mettmann Bereits am Mittwoch wurde auf dem abgesicherten Gelände an der Seibelstraße Diesel geklaut. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus und bitte um Hinweise.

In Mettmann ließen unbekannte Täter erneut eine große Menge Diesel-Kraftstoff aus Baustellenfahrzeugen an der Seibelstraße ab. Der Diesel-Klau passierte in der Zeit von Donnerstag, 13. Oktober, 16.30 Uhr bis Freitag, 14. Oktober, 7 Uhr. Die Fahrzeuge standen auf einem umzäunten Gelände, zudem sich die Täter ersten Erkenntnissen nach durch das Aufschneiden des Zaunes Zutritt verschafften. Sie brachen an vier Wagen den gesicherten Tankdeckel auf und klauten insgesamt 1500 Liter Diesel-Kraftstoff. Bereits in der Nacht zu Mittwoch (12. Oktober) gab es dort einen Diesel-Klau. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus und bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 02104 9826250. In den vergangenen Tagen sind zudem in mehreren Städten des Kreises erneut Katalysatoren von Autos gestohlen worden, etwa in Hilden oder Velbert.