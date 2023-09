Leben in Mettmann Die weiße Dame strahlt wieder (fast)

Viele halten die Uhr für ein reines Retro-Objekt, tatsächlich hat sie im Original aber bald 100 Jahre auf dem grünen Buckel: Mitte der 1920er begann die Firma Henkel, die werbewirksame „Persil-Uhr“ an ausgewählte Städte zu verschenken. Die weiße Dame darauf hatte der Berliner Karikaturist Kurt Heiligenstaedt 1922 zu Papier gebracht. Eine Auftragsarbeit für Henkel. Heiligenstaedt griff sich seine damals 18 Jahre alte Freundin, gemeinsam kauften sie ein weißes Kleid in einem Modehaus am Alexanderplatz in Berlin. Fertig war ein Klassiker der Werbung – auf Blechschildern, Plakaten, Hausgiebeln und eben auch Straßenuhren war die mühelose, weil ohne walken und rubbeln zu erzielende Sauberkeit fortan ein Thema.