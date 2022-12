Hilfe in Mettmann Die Tafel packt ein Meer aus lauter Tüten

Hinzu kommen die exorbitant gestiegenen Energiekosten. 350, manchmal 400 Euro laufen Woche für Woche in Form von Benzin in die Tanks der beiden Transporter. Einer der Kühlwagen ist so betagt, dass die Reparaturkosten stark stiegen. Den Spendern sei Dank: Es konnte mittlerweile ein neues Fahrzeug bestellt werden. Das sollte im Herbst ausgeliefert werden. Nun ist es für das 1,. Quartal des kommenden Jahres angekündigt. Das für die Arbeit der Tafel so wichtige Kühlhaus in den ehemaligen Kirchenräumen in Metzkausen ist nicht mehr das Neuste. Es muss oft repariert werden.