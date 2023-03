Soziales in Mettmann Die Sache mit den Sachspenden

Seien es geflüchtete Neuankömmlinge, Bürger mit Niedriglöhnen oder gar keinem Einkommen – in jeder Gesellschaft gibt es Menschen, die auf die Hilfe von Staat und gemeinnützigen Organisationen, aber auch auf die von anderen Bürgerinnen und Bürgern angewiesen sind. Nur so kann ihre Integration bestmöglich funktionieren. Ein großes Thema hierbei sind Sachspenden – diese kommen den meisten Hilfsbereiten oftmals als allererste Idee in den Kopf. Doch was genau hier zu beachten ist oder wann zum Beispiel alte Kleidung nicht mehr gespendet werden sollte, ist vielen nicht bewusst.