Bäume in Mettmann : Die Rosskastanie auf dem Jubi wird gefällt

Die Rosskastanie am Jubiläumsplatz faulkt und ist vom Pilz befallen. Sie muss nach Angaben der Stadt am Freitag gefällt werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Laut Gutachter ist der Baum todkrank – mit toten Ästen in der Krone, Pilz am Stamm und Fäulnis. Bereits am Freitag kommen Spezialisten mit Kettensägen, um die nicht mehr standsichere Kastanie zu zerteilen.

Die Rosskastanie auf dem Jubiläumsplatz neben dem Kiosk muss gefällt werden. Dies teilte der Baudezernent Kurt Werner Geschorec am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss mit. Der Baum sei so schwer geschädigt, dass er noch vor den ersten Herbststürmen entfernt werden müsse. Bereits am Freitag kommen Spezialisten mit Kettensägen.

Aufgefallen war der kritische Zustand der Kastanie bei der turnusmäßigen Baumkontrolle im Sommer. Dabei seien deutliche Schäden aufgefallen, teilt die Stadt mit. Es wurde inzwischen ein Sachverständiger hinzugezogen, der den Zustand des Baumes eingehend untersucht hat. Neben zahlreichen toten Ästen in der Baumkrone weise auch der Stamm in etwa zwei Metern Höhe eine tiefe Faulstelle auf. In diesem Bereich sei das Holz stark angegriffen. Besondere Sorge macht dem Gutachter aber die durch Pilze hervorgerufene, massive Fäule am Stammfuß, die etwa ein Drittel des Stammumfangs umfasse. Zudem seien zwei starke Wurzelanläufe massiv angegriffen, sodass die Standsicherheit des Baumes nicht mehr gegeben ist. Auch baumchirurgische Maßnahmen versprächen bei dem Gesamtzustand des Baumes keine Aussicht auf Erfolg.

Damit ist für den Gutachter die Lage klar: Die Rosskastanie auf dem Jubiläumsplatz kann nicht mehr gesund gepflegt werden, sondern steht vielmehr sehr unsicher und muss darum aus Sicherheitsgründen baldmöglichst gefällt werden.

Das Fällen des Baumes ist für Freitagmorgen, 16. September, vorgesehen. Laut Baudezernent Geschorec plant die Stadt eine Ersatzbepflanzung mit einem Baum, der besser als die Rosskastanie mit den veränderten klimatischen Bedingungen klar kommt. Eine Ersatzbepflanzung solle vorgenommen werden, sobald die Witterungsbedingungen hierfür geeignet seien.