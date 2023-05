Bankschließung in Mettmann Hier finden Postbank-Kunden Berater und Bargeld

Die aus Mettmanner Sicht nächstgelegenen Filialen der Postbank mit Vollsortiment befinden sich in der Poststraße 24-26 in Ratingen, und in der Robert-Gies-Straße 1 in Hilden. Dort gebe es Beratungen zu Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge, Privatkrediten und Wertpapieren. Wie bisher in Mettmann gibt es dort die Postdienstleistungen. Zudem können Kunden Bargeld einzahlen und abheben sowie Überweisungen vornehmen. Auch einen Geldautomaten und ein Serviceterminal gebe es in diesen Filialen. Kontoauszüge gibt es entweder online oder auf Wunsch regelmäßig per Post.