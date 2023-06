Änderung in Mettmann Die Post zieht jetzt im Legoladen ein

Laut einer Mitteilung der Deutschen Post können die Kunden in der neuen Filiale Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.