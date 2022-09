Großer Umtausch im KREIS METTMANN : Tausche alten Lappen gegen Kartenführerschein der EU

KREIS METTMANN Die ersten Jahrgänge waren bereits dran. Nun müssen die nächsten Jahrgänge ihren alten Führerschein umtauschen. Das geht auch online.

Tausende Führerscheininhaber der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 haben bereits ihre alten Lappen, also den grauen oder rosafarbenen Führerschein, in den neuen EU-Kartenführerschein umgetauscht. Die Führerscheinstelle des Kreises Mettmann macht darauf aufmerksam, dass aktuell die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 mit dem Führerschein-Umtausch an der Reihe sind. Die Umtauschfrist gilt noch bis zum 19. Januar 2023. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, rät die Führerscheinstelle dazu, den Umtausch möglichst frühzeitig und nicht erst auf den letzten Drücker anzugehen. Anträge können jetzt gestellt werden.