ZZwischen Mettmann und Berlin Zehn Design-Absolventen tüfteln an einer Klassik-Kanne

Viele Mittelständler haben Probleme, ihre Nachfolge zu regeln. Externe Lösungen scheitern oft, weil die oder der Neue den Betrieb nicht gut genug kennt. Anders bei Besteck-Designer „Mono“, der Familienbetrieb stellt seit mehr als 125 Jahren am Produktionsstandort in Mettmann Designprodukte für den gedeckten Tisch in Manufakturarbeit her. In sechster Generation läuft der Traditionsbetrieb. Wilhelm Seibel wuppt zusammen mit seinen beiden Söhnen Matthias, Produktionsleiter und für die Produktentwicklung verantwortlich, und Kreativ-Direktor Johannes längst gemeinsam den Betrieb. Und nun holen sich die Seibels noch mehr jungen Input ins Haus, neue Helden sollen junge, bereits ausgezeichnete Designer werden.