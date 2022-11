Schmuckstück zur Weihnachtszeit Die Lebenshilfe Mettmann hat noch einen Baum in Berlin

„Ich habe mich sehr gefreut, so viele Menschen aus der Heimat in Berlin begrüßen zu können“, so der direkt gewählte Abgeordnete. Sein Bundestagsbüro befinde sich im Paul-Löbe-Haus und er gehe jeden Tag an dem Weihnachtsbaum vorbei. „Mit den kunstvoll gestalteten Anhängern als Gruß aus meinem Wahlkreis ist er in diesem Jahr für mich etwas ganz Besonderes“, ergänzt Beyer. Die Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann, Nicole Reinhold-Dünchheim, die für den Termin angereist war, bedankte sich für die Unterstützung der Bundestagsabgeordneten für Menschen mit einer geistigen Behinderung und für ihr jahrelanges Engagement für Teilhabe und Inklusion. Der Baumschmuck wurde unter dem Motto „Upcycling“, Veredeln durch Wiederverwenden, hergestellt. Die Anhänger wurden aus Material gebastelt, das entsorgt werden sollte. So möchte die Lebenshilfe den Nachhaltigkeitsaspekt berücksichtigen. dne