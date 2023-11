Gesundheit in Mettmann Die Kurzzeitpflege wird 20 Jahre alt

Damals war es eine Idee: Am 7. November 2003 ist der erste Gast in die Kurzzeitpflege (KZP) am Evangelischen Krankenhaus Mettmann aufgenommen worden. Nun feiert die vollstationäre Pflegeeinrichtung am Krankenhaus ihr 20-jähriges Jubiläum und hat rückblickend über 3000 Gäste, darunter viele Stammgäste, betreut.