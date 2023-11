Kindheit in Mettmann Die Kita-Anmeldung für 2024 läuft

Das Jugendamt erinnert erneut daran, dass die Kita-Anmeldung 2024 begonnen hat. Eltern, die ihr Kind zum 1. August 2024 anmelden möchten, sollten sich in den nächsten Wochen mit ihrer Wunsch-Kita in Verbindung setzen. Dabei gibt es erste Informationen über das Angebot und einen Termin für die Vormerkung des Kita-Kindes in spe. Zudem können sich die Eltern auch noch für zwei weitere Kindertageseinrichtungen vormerken lassen. Eine Liste aller Mettmanner Kindertageseinrichtungen mit den Kontaktdaten finden Eltern auf der städtischen Homepage www.mettmann.de. Letzter Anmeldetag für das neue Kindergartenjahr 2024/25 ist der 5. Januar 2024. Ende Januar 2024, genauer in der vierten Kalenderwoche, werden die Platzzusagen für alle Kindertageseinrichtungen erteilt. Bei Interesse an der Vermittlung eines Platzes für Kinder unter drei Jahren in der Kindertagespflege – auch vor dem 1. August 2024 – können Eltern Kontakt mit der Fachberatung Kindertagespflege aufnehmen, Tel. 02104 980-433 oder -437.