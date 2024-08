Betreuung im Kreis Mettmann Die Kindertagespflege ist gesichert

Diese können sie dann in eigenen oder angemieteten, in jedem Fall aber besonders geeigneten und ausgestatteten Räumen betreuen. Wer die Tätigkeit aufgenommen hat, kann sich innerhalb des nächsten Jahres für die 140 Unterrichtseinheiten umfassende, tätigkeitsbegleitende Qualifizierung, ebenfalls mit dem Ziel der Zertifizierung durch den Bundesverband, anmelden. Wer sich ebenfalls zur Kindertagespflegeperson qualifizieren oder an der Qualifizierung für sozialpädagogische Fachkräfte teilnehmen möchte, kann sich für den nächsten Kursus anmelden, der am 12. September beginnt und bis 9. Dezember läuft (160 Einheiten). Die Qualifizierung für sozialpädagogische Fachkräfte zur Kindertagespflegeperson in 80 Unterrichtseinheiten läuft vom 28. September bis zum 3. Dezember dieses Jahres.