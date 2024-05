Senioren haben die Wahl in Mettmann Die Kandidaten für den Seniorenrat stellen sich vor

Mettmann · Am 9. Juni ist nicht nur Europawahl, sondern auch die Wahl zum neuen Seniorenrat in Mettmann. Die Kandidaten stellen sich am Montag vor.

04.05.2024 , 10:00 Uhr

Horst Heisig (l.) und Herbert Breitrück (r.) gehörten bisher zum Seniorenrat und kandidieren wieder. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

(am) Sie sind das Sprachrohr für die Generation 60 plus bei Stadt und Politik: der Seniorenrat. Die Amtszeit des derzeitigen Seniorenrates der Stadt Mettmann endet nach fünf Jahren im Juli 2024. Das heißt, es muss neu gewählt werden. Die Neuwahl des Seniorenrates findet am 9. Juni parallel zur Europawahl statt. Dafür müssen die Wahlberechtigten keine zusätzlichen Wege gehen. Denn der Stimmzettel kann in den gleichen Wahllokalen, aber mit getrennten Wahlurnen, abgegeben werden. Wie die Stadt informiert, werden ab Mitte Mai die Wahlbenachrichtigungen an alle Wählerinnen und Wähler verschickt. Wahlberechtigt sind alle Mettmanner Einwohnerinnen und Einwohner (1. Wohnsitz), die zum Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet haben. Mit der Wahlbenachrichtigung können auch die Briefwahlunterlagen angefordert werden. Die Briefwahl kann aber auch im Briefwahlbüro des Rathauses direkt ausgeübt werden. Das geht in der Zeit vom 21. Mai bis zum 7. Juni. Die Kandidatinnen und Kandidaten, die für den neuen Seniorenrat zur Wahl stehen, stehen bereits fest. Es bewerben sich Horst-Günter Backeshoff, Herbert Breitrück, Annette Diehl, Brigitte Fischer, Sigrid Grafflage, Robert Güde, Horst Heisig, Hermann Kleineberg, Doris Kühn, Brigitte Rohbeck, Rainer Rohbeck und Georg Vasic. Wer sie und ihre Ziele kennenlernen möchte, kann das bei einer Informationsveranstaltung tun. Der Wahlvorstand und die Stadtverwaltung laden an diesem Montag, 6. Mai, von 15.30 bis 17 Uhr in den Ratssaal des Rathauses (Altbau, 2. Etage) dazu ein. Bei dieser öffentlichen Vorstellungsrunde haben alle Wahlberechtigten und Interessierten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Es sind noch zweit weitere Vorstellungsrunden geplant und zwar am Donnerstag, 16. Mai, von 14 bis 16 Uhr im Wohnstift Haus Königshof, Am Königshof 1-3, sowie am Mittwoch, 22. Mai, von 14 bis 16 Uhr im Senioren-Park „carpe diem“, Seibelstraße 3.

(am)