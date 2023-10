Finanzieller Engpass in Mettmann Verwaltung erhofft sich Rettung aus Finanzkrise

Finanziell sieht es bekanntermaßen in Mettmann nicht rosig aus. Schulden drücken und damit die steigenden Zinsen nicht final die Luft abdrehen, hofft Mettmann – wie andere chronisch klamme Städte – auf die sogenannte Altschuldenlösung. Das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“, dem die Stadt sich angeschlossen hat, legte jetzt Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin einen Brief vor. Darin beschreiben die Vertreter der Kommunen, wie überlastet sie sind und welche Sorgen ihnen die Entwicklung der Haushalte bereitet. Der Bundeskanzler erklärte, er wolle die Altschuldenlösung, die im Koalitionsvertrag steht, nach wie vor.