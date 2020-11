Kultur in Mettmann : Offene Kirche mit Harfenmusik

Regionalkantor Matthias Röttger hat Lili Vanryne eingeladen. Foto: Lili Vanryne

Mettmann In St. Lambertus in der Oberstadt spielt am Samstag die Mettmannerin Lili Vanryne unter anderem Werke von Händel, Debussy und Fauré.

Im November-Lockdown ist es höchst selten möglich, Kulturelles zu erleben. Eine Ausnahme ist die „offene Kirche mit Harfenmusik“.

Dazu lädt Regionalkantor Matthias Röttger Samstag, 21. November, von 10 bis 12 Uhr in die Kirche St. Lambertus in der Oberstadt ein. Die Kirche auf dem historischen Marktplatz ist in der Regel täglich von 9 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Am kommenden Samstag, wird nun die Mettmanner Harfenistin Lili Vanryne spielen und so für eine besondere Atmosphäre bei der offenen Kirche sorgen.

Lili Vanryne ist die Tochter eines britischen Trompeters und der berühmten Sängerin und Leiterin der Mettmanner Kulturvilla Constanze Backes.

Mit fünf Jahren erhielt Lili Vanryne ersten Harfenunterricht, sie war Jungstudentin an der Folkwang Universität der Künste in Essen-Werden und ist dort seit dem Wintersemester 2018/19 im Vollzeitstudium als ordentliche Studentin eingeschrieben.

Am Samstagmorgen wird sie unter anderem Werke von Händel, Debussy und Fauré spielen. „Es ist die herzliche Einladung zum stillen Verweilen und zum Zur-Ruhe-Kommen bei inspirierenden Harfenklängen in einem besonderen Raum“, macht Regionalkantor Matthias Röttgen Appetit auf die klangvolle Veranstaltung. Der Eintritt zum Harfenkonzert ist frei.

