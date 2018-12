Mettmann: Glocken laden zur Geburtstagsfeier Jesu ein

METTMANN Die Glocken von St. Lambertus sind auch an Heiligabend zu hören. Die Älteste ist von 1429 und wiegt fast eine Tonne.

Das in diesem Lied beschworene Glockengeläut wird gerade am Heiligen Abend und den beiden folgenden Weihnachtsfeiertagen von den Kirchtürmen erklingen, So auch in der Kreisstadt Mettmann, in der die katholische Pfarrei St, Lambertus und die evangelische Kirchengemeinde zu den Messen und Gottesdiensten die Gläubigen einladen.

Über das Geläut der Kirchen werden die Christen zur Mitfeier eingeladen, so auch in der Gemeinde St. Lambertus. Dort erklingen für die Kirchenbesucher die Glocken vom alten Turmgebäude aus dem 12. Jahrhundert. „Ich freue mich über jeden Menschen, der kommt. Da spielt es für mich überhaupt keine Rolle, ob er regelmäßiger Kirchgange ist oder eben zu der Gruppe gehört, die nur zu Weihnachten die Kirche besucht“, betont er. Er selbst wird zwar am Heiligen Abend und an den Feiertagen einige Messen an den Kirchorten lesen. Bei der Christmette am Heiligen Abend um 22 Uhr in St. Lambertus, die Pfarrer Gregor Maria Schulte zelebriert, hält er sich jedoch im Hintergrund. „Das ist dann meine persönliche Weihnachtsmesse, die ich in Ruhe auf mich einwirken lasse.“