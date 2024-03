Leben in Mettmann Die Friedhofsbänke haben jetzt eigene Notfallnummern

Besucherinnen und Besucher der Friedhöfe in Mettmann können sich jetzt ein wenig sicherer fühlen. Denn auch an abgelegenen Stellen würden Einsatzkräfte Menschen finden, die medizinische Hilfe brauchen. Möglich machen das die sogenannten Notfallbänke. Alle 97 Friedhofsbänke in Mettmann wurden mit Notrufschildern gekennzeichnet, auf denen eine Kennzahl steht.