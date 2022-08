Natur in Mettmann : Die Falschnachricht von einem Wolf im Neandertal

Mettmann/Erkrath Es sollte bloß ein Scherz sein: Doch dieser Post wurde vielfach geteilt und machte Angst. Jetzt hat sich der Urheber entschuldigt.

Ein schlechter Facebook-Scherz hat einen Tag lang für viel Aufregung gesorgt. Ein Mann aus Erkrath hatte das Foto eines Wolfs ins Internet gestellt – verbunden mit dem Hinweis, das Tier sei im Neandertal gesichtet und fotografiert worden. Sofort gab es mehr als 100 Kommentare auf die Falsch-Nachricht. Sie reichten von Angstbotschaften bis hin zu Kalauern. Zudem wurde das Foto vielfach im Netz geteilt. Bei der Kreisverwaltung in Mettmann meldeten sich unter anderem besorgte Besitzer von Schafherden und fragten nach Verhaltensmaßregeln. Am Tag nach seinem vermeintlichen Scherz nahm der Mann das Foto zurück und entschuldigte sich: Er habe angesichts der täglichen Schreckensnachrichten für ein Schmunzeln sorgen wollen: „Ich hatte nicht mit so viel Aufmerksamkeit gerechnet.“

Auch unsere Redaktion hatte sich am Montag auf die scheinbare Wolfsspur gesetzt. Erster Schritt ist dabei der Faktencheck: Wahrheit oder Lüge? Unter anderem legten wir das Internetfoto Experten des Zoos in Wuppertal vor. Diese wollten sich nicht endgültig festlegen, ob tatsächlich ein Wolf darauf zu sehen ist. Sie führten aber vier Gründe dafür an, warum sie dem Bild misstrauten. Der vermeintlich wild lebende Wolf sei viel zu dick, zu gut genährt. Zudem ließen die scheuen Vierbeiner in freier Natur keinen Menschen so dicht an sich heran, dass dieser ein solches Foto aufnehmen könnte. Wer genau hinschaue, könne zwischen den Blättern Teile eines Drahtes und einer Litze erkennen – „genau solche Elektrozäune haben wir an unseren Gehegen in Wuppertal auch.“ Und schließlich: Das Tier auf dem Foto laufe anscheinend auf einem selbst geschaffenen Trampelpfad – charakteristisch für Wildtiere in Gefangenschaft.