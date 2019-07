Mettmanner Fachhochschule der Wirtschaft : Knigge für den perfekten Berufsstart

Kreis Mettmann Die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Mettmann ermöglicht ihren Studenten, aber auch bereits interessierten Schülern ein Seminar zum richtigen Auftritt im Geschäftsalltag.

„Business Knigge für Schüler“ heißt eine Veranstaltung, zu der die FHDW am Dienstag, 9. Juli, von 16 bis 19.30 Uhr in die Mettmanner Fachhochschule der Wirtschaft, Marie-Curie-Straße 6, einlädt. Schüler lernen hier Tricks und Kniffe für ein erfolgreiches Auftreten im Geschäftsalltag. Teilnahmegebühr: 10 Euro.

„Führungskräfte“, sagt er, „sind in präsenten Berufen unterwegs: Sie werden beobachtet.“ Deshalb kommt es gerade hier auf den richtigen Auftritt an. Ein Tattoo, wie das heutzutage bei jungen Leuten Mode ist, kann das von vornherein ausbremsen. „Ist es das wert?“, gibt Morschhäuser zu bedenken und empfiehlt, wenn es denn sein muss, eine unauffällige Stelle für eine Körperbemalung zu wählen, die stets mit einem Image verbunden ist. Denn für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Das klingt nach einer Allerweltsformel, hat aber einen handfesten Hintergrund, wie Stil-Coach Morschhäuser betont: „90 Prozent unserer Wahrnehmung werden durch Emotionen bestimmt.“ Dies geschieht maßgeblich in wenigen Sekunden.

Für den ersten Eindruck, in einem Vorstellungsgespräch beispielsweise, bedeutet das konkret: Mehr als die Hälfte, 55 Prozent, macht die Körpersprache aus, also das Auftreten mit der Mimik und Gestik. Zu 38 Prozent zählt die Stimme, spricht man eher betont oder unbetont – auf so etwas kommt es an. Und nur sieben Prozent entfallen beim ersten Eindruck auf den Inhalt. „Selbst der Experte“, betont Morschhäuser, „kann nur verlieren, wenn es ihm nicht gelingt, die Botschaft in Schleifchen zu binden.“