Stadtverwaltung in Mettmann Die Bürgermeisterin sucht einen „Sparringspartner“

Suchen Sie eine „sinnstiftende Aufgabe mit hoher Entscheidungskompetenz und Eigenverantwortung“? Mit „leistungsgerechter Vergütung“ und „einem modernen Arbeitsplatz“? Sie müssten allerdings einen Hochschulabschluss (Master oder Ähnliches) beziehungsweise eine Befähigung für die Laufbahngruppe 2 mitbringen. Dazu einschlägige Berufserfahrung in einer Behörde oder Institution, mehrjährige Erfahrung in der Leitung von interdisziplinären Projekten und eine umfangreiche Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Social Media. Einen Haken hat die Sache allerdings: Man muss bereit sein, auch außerhalb der üblichen Wochenarbeitszeiten zu arbeiten, will heißen: abends und am Wochenende.