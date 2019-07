„Hollywood-Flair“ : Mit Zarah Leander im Königshof

So sah das Königshoftheater von innen aus. Ein imposantes Bauwerk, ähnlich der Lichtburg in Essen. Foto: Archiv Rosslenbroich

METTMANN Die Aulen Mettmanner möchten, dass das Königshoftheater wieder eröffnet wird. Einst versprühte es „Hollywood-Flair“.

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Die Heimatvereinigung „Aule Mettmanner“ hat den Plan ins Spiel gebracht, das alte Königshoftheater in der Poststraße wieder zu reaktivieren und als Theater zu nutzen. Es gäbe wohl viele Mettmanner, die sich nichts sehnlicher wünschen würden als das. Wäre da nicht das bürokratische Fallbeil, mit dem bislang noch jeder geköpft wurde, der das versucht hat.

Das war schon in den 1970er Jahren so, als Besitzer Hubert Rosslenbroich die „bittere Kröte zu schlucken“ hatte: Die Altvorderen wollten unbedingt eine Stadthalle, und die wurde dann auch gebaut. Dass man ihm lange vor der Eröffnung des „Königshof-Theaters“ zugesagt hatte, die städtische Kultur dort stattfinden zu lassen? Daran wollte sich im Rathaus plötzlich niemand mehr erinnern - ganz nach dem Motto: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.

Info Im Jahr 1982 schloss sich der Vorhang Nachdem am 18. Oktober 1978 der letzte Kinofilm von der Spule gelaufen war, gab es noch gelegentlich Theatervorstellungen in der Poststraße. Am 24. April 1982 war nach dem Auftritt des Bielefelder Kinderchores auch damit endgültig Schluss. Mit einem letzten Eintrag im Gästebuch verabschiedeten sich die Konzertbesucher: „Dem alten, gemütlichen Haus vielen Dank und Adieu“.

„Unser Vater wollte eigentlich nur ein größeres Kino bauen“, weiß Margarete Papenhoff. Da es in Mettmann zu dieser Zeit ein reges Kulturleben, aber keinen Theatersaal gegeben habe, wurde auf Bitten der städtischen Verantwortlichen aus dem geplanten Kino ein Haus mit Bühne, kompletter Bühnentechnik, Orchestergraben und Künstlergarderoben. Nahezu 1000 Besucher fanden in einem Theatersaal Platz.

Nach nur 89 Tagen Bauzeit für den Rohbau und weiteren drei Monaten für die Fertigstellung der Innenräume übergab Bauherr Hubert Roßlenbroich den Mettmannern ein architektonisches Meisterstück mit „Hollywood-Flair“. Zur glanzvollen Eröffnung war alles erschienen, was in der Kreisstadt Rang und Namen hatte. Die Wuppertaler Philharmoniker spielten vor ausverkauftem Haus. Zur Filmpremiere von „Rosen aus dem Süden“ waren sogar die Hauptdarsteller Gustav Fröhlich und Marianne Holst nach Mettmann gekommen.

„Die 50er Jahre waren die Blütezeit des Kinos“, erinnert sich Margarete Papenhoff an die goldenen Jahre des Filmtheaters. Der rote Teppich wurde fortan für Leinwand-Stars wie Hilde Krahl und Conny Froboess ausgerollt.

Als die Stadthalle eröffnet wurde, waren die Tage des Königshof-Theaters gezählt. Die Kulturveranstaltungen fanden von nun an in der „Laubfroschoper“ statt und das Kino lockte nicht mehr genug Besucher, um den großen Saal zu füllen.

Vor 40 Jahren lief die „Tauchfahrt des Schreckens“ von der Spule – danach war Schluss! Der rote Teppich wurde im Keller verstaut und der Geruch von frischem Popcorn gehörte der Vergangenheit an. In drei Gästebüchern ist die jahrzehntelange Theater- und Filmgeschichte festgehalten, die an ihrem letzten Tag still zu Ende ging.

Hier allerdings wollen wir sie nochmals erzählen lassen, die Zeitzeugen von damals. Allen voran Klaus Roth, der einst dafür sorgte, dass Zarah Leander ihren Schnaps bekam. „Die Zarah sitzt in der Garderobe und will einen Dornkaat“, hatte Theaterchef Hubert Rosslenbroich seinen Angestellten damals um Hilfe gebeten. Klaus Roth wusste Rat und machte sich zu später Stunde auf den Weg zur Bar seines Vaters, um den edlen Tropfen zu besorgen. „Die brauchte das für ihre Stimme“, spricht er noch heute mit viel Sympathie über die legendäre Diva. Anfangs als Platzanweiser und später als Süßwarenverkäufer hat er mehr als ein Jahrzehnt im Königshoftheater gearbeitet.

Mit Schokolade überzogene Mandeln seien damals der Renner gewesen: „Die haben wir in Unmengen verkauft“. Stand die Theatersaison vor der Tür, hat er die Kronleuchter heruntergelassen und geputzt. Unzählige Male hat Klaus Roth den roten Teppich für all die Leinwand-Stars ausgerollt, die in den Glanzzeiten des Königshofheaters in Mettmann zu Gast waren.

Aber was wäre ein solches Theater ohne seine „Pleiten, Pech und Pannen-Geschichten“, so wie diese hier: Es war ein Shakespeare-Stück. Welches Drama gespielt wurde, wissen Margarethe Papenhoff und Gabriele Rosslenbroich nicht mehr. Aber eines wissen sie noch ganz genau: Es war ein peinlicher Abend. Dabei schien sich das eigentliche Drama anfangs noch recht unmerklich anzukündigen. „Die Toilette war verstopft“, kramt Gabriele Rosslenbroich in ihren Erinnerungen. Der Saal war ausverkauft, das Stück hatte noch nicht begonnen. „Man trug damals noch lang“, erinnert sich Margarethe Papenhoff an die Garderobe der Theatergäste. Jedenfalls beklagte ein höflicher Herr plötzlich einen stetig steigenden Wasserstand in den unteren Sitzreihen. Eine unglückliche Verkettung von Umständen hatte dazu geführt, dass das Wasser unaufhaltsam aus der Damentoilette in den Zuschauerraum lief. „Die ersten drei Reihen standen schon unter Wasser“, erinnert sich Margarethe Papenhoff. Im Klartext hieß dass: Die Gäste standen mit den Füßen im Wasser und die Damen taten gut daran, den Kleidersaum etwas nach oben zu ziehen.