Gesundheit in Mettmann Die AOK eröffnet ihre neuen Räume

Die Krankenkasse AOK öffnet ihre neuen Geschäftsräume am Jubiläumsplatz 2 am Montag, 9. Oktober. Nach Angaben der Kasse sind 29.824 von rund 39.100 Einwohner in Mettmann bei der AOK versichert. „Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger vom 9. bis zum 13. Oktoberzu unserer Eröffnungswoche inklusive der Teilnahme an unserem Gewinnspiel ein, bei dem es Tickets für das Weltspiegel Kino in Mettmann zu gewinnen gibt“, sagt die Leiterin der der AOK-Geschäftsstelle Mettmann, Susanne Thielmann.