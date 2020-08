Kostenpflichtiger Inhalt: Jung und älter im Mettmanner Kommunalwahlkampf : Ihr Schwerpunkt ist die Bildung

Dr. Heidi Hein-Kircher war bereits Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und tritt im Wahlkreis 5100 an. Foto: CDU Mettmann

Mettmann Kommunalpolitik ist Kernerarbeit, Ratsmitglieder leisten sie nebenberuflich. Wir haben uns in den Parteien umgehört: Welche Motivation treibt Kommunalpolitiker an? Für die CDU in Mettmann sprechen die älteste Bewerberin und der jüngste Bewerber.