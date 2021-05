Kreativangebot aus Mettmann : Online die Kunst des Malens lernen

Mettmann Die Pandemie zwang Diana Schalthöfer wie so viele andere auch zum Umdenken. Nun unterrichtet sie nicht vor Ort im Präsenzunterricht, sondern digital. Der Vorteil: Sogar aus Australien melden sich Schüler an.

Wenn die Kinder nicht in die Malschule kommen können, dann kommt die Malschule eben zu den Kindern. Das klingt einfach, aber ganz so schnell ging es dann doch nicht, als Diana Schalthöfer mit ihrer Malschule „Malzauber“ im vergangenen Jahr vor der Situation stand, dass wegen Corona keine Präsenzkurse mehr stattfinden konnten.

„Ich habe ganz vorsichtig mit einem Nachmittag in der Woche angefangen. Ich dachte, ich versuche es einfach“, erzählt die Künstlerin. Die Reaktion auf das Angebot war gut, „das war so beliebt, dass ich einen zweiten und dritten Tag dazu genommen habe“. Seit einem Jahr nun lernen die Kinder digital malen. Dazu haben sie zwei Möglichkeiten zur Auswahl. „Es gibt einen Online-Kurs via Zoom, mit einem festen Termin“, erklärt Diana Schalthöfer. „Dazu müssen sich die Kinder anmelden.“ Und für die, die zeitlich lieber flexibel arbeiten möchten, gibt es den Malvideokursus. Wird der gebucht, können von Diana Schalthöfer aufgezeichnete Videos abgerufen werden. „Ich mache das so, dass die Malvideo-Kinder und die Zoom-Kinder alle dieselben Motive malen.“ So ist es kein Problem, nach einem Monat vom einen zum anderen Format zu wechseln.