Mega-Projekt von Tesla, Fastned und Schüren : Deutschlands größter Ladepark steht an der A3

Mettmann/Hilden Mit Unterstützung von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat Bäckerei-Besitzer Roland Schüren, der auch am Jubiläumsplatz eine Filiale betreibt, das Mega-Projekt mehrerer Firmen im Gewerbegebiet Giesenheide in Hilden eröffnet. Perspektivisch sollen dort mehr als 100 Ladesäulen für Elektroautos entstehen. Der Strom kommt vom Dach – und bald auch aus der Luft.

„Wir rechnen mit vielen Kunden aus den Niederlanden“, erklärt Roland Schüren. Denn Hilden liegt strategisch günstig auf dem Weg von Holland nach Südeuropa. Das hebt auch ein Tesla-Sprecher hervor, als er über den Ladepark in der Giesenheide spricht. „In fünf Minuten kann mit unserem neuen V3-Supercharger 120 Kilometer Reichweite laden“, erklärt er. In rund 15 Minuten habe man 80 Prozent der Akkuleistung erreicht. „Und auf Reisen muss man ohnehin irgendwann eine Pause machen“, sagt er. Da biete sich Hilden einfach an. Hier stößt die A3 auf die A46, hier fahren viele Menschen aus den Benelux-Staaten entlang. Aber auch die Metropolregion sei wichtig, die Nähe zu Köln und Düsseldorf. Roland Schüren geht davon aus, dass viele Elektroauto-Besitzer aus der Region in der Giesenheide Strom tanken werden, die zu Hause oder auf der Arbeit keine Möglichkeit dazu haben. Tesla hat laut dem Unternehmenssprecher an 540 Standorten in Europa mehr als 5000 Schnellladeplätze eingerichtet. „Denn gerade auf der Langstrecke wollen unsere Kunden nicht viel Zeit verlieren“, sagt der Sprecher. Wer sein Auto dagegen zu Hause oder auf der Arbeit lädt, braucht keine Schnellladestation. Denn dann kommt es nicht auf die Geschwindigkeit des Vorgangs an.