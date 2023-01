Sprachcafé in Mettmann Deutsch lernen durch lockere Gespräche

„Der Deutschkurs ist zum Deutsch lernen nicht genug“, findet Ako Ahmed. Er stammt aus dem Irak und ist im Februar 2020 zum ersten Mal mit dem Sprachcafé der Diakonie in Kontakt gekommen. Zu diesem Zeitpunkt war er erst acht Monate in Deutschland und lernte fleißig in einem offiziellen Sprachkurs die fremde Sprache. „Im Sprachkurs lernen wir die Grammatik“, sagt er. Im Sprachcafé bliebe jedoch im Gegensatz zum oft überfüllten Sprachkurs genug Raum und Zeit für alle Fragen der Neuankömmlinge. „Für mich war das sehr gut, zum Deutsch lernen“, unterstreicht der Iraker. „Die Leute möchten ihr Deutsch pflegen“, weiß auch Doris Fluß. Sie ist ehrenamtliche Helferin des Cafés und stand schon vielen Besuchern mit Rat und Tat zur Seite.