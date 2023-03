Laufen in Mettmann Mettmanns Marathon-Mann läuft

Er war in Berlin dabei, startete in der Traumkulisse New Yorks, rannte in Chicago, Boston und London mit. Die Teilnahme in Tokio war nun das sprichwörtliche Tüpfelchen auf dem „i“. Nicht nur, weil er mit drei Stunden und 26 Minuten bloß hauchdünn hinter der eigenen Bestmarke blieb. Detlef Willner hat nun seinen sechsten Stern, nämlich die Six Star Finisher Medaille. „Ich habe alle sechs Läufe der World Marathon Major Series absolviert“ – in Alter von 64 Jahren.