Verkehr in Mettmann Deshalb schließt die Mettmanner Taxizentrale nach 42 Jahren

Mettmann verliert seine Taxizentrale. Darauf haben mehrere hörbar empörte Anrufer aus dem Taxigewerbe die Redaktion hingewiesen. Unter der seit mehr als 40 Jahren gültigen Telefonnummer für die Auf dem Hüls beheimateten Taxizentrale heißt es: „Ja, das stimmt. Ab dem 2. April werden unsere 26 Wagen ihre Aufträge per Digitalfunk aus der Düsseldorfer Taxizentrale bekommen. Das hat der Vorstand so entschieden, weil die Kosten pro Wagen deutlich preiswerter sein werden als bisher.“ Was mit den 13 bis 14 Funkern geschehen soll, die den 24-Stunden-Betrieb in Mettmann bislang aufrechterhalten haben, sei noch ungewiss. Schlimmstenfalls werden sie arbeitslos.