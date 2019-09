Einkaufszentrum in Mettmann : Umbau der Galerie ist auf der Zielgeraden

Ein neuer Schriftzug weist die Namensänderung des Einkaufszentrums auf „Galerie Königshof“ aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die neue Gestaltung des Einkaufszentrums scheint den Mettmanner Bürgern zu gefallen. 6. November ist Eröffnung.

Von Carsten Pfarr

Es knarrt und surrt, es hämmert und knallt. Ein Baugerüst zieht sich durch alle drei Etagen, vorbei an den Rolltreppen. Etliche Planen sperren Arbeitsbereiche von Gängen ab. Der Umbau des Einkaufszentrums der Mettmanner Innenstadt ist noch im vollen Gange – doch lange soll er nicht mehr andauern. Für den 6. November ist die Neueröffnung geplant.

Jetzt schon präsentiert sich das Shoppingcenter unter seinem neuen Namen: „Galerie Königshof“ steht in großen grünen Lettern über der Schaufensterfront neben der neuen elektrischen Eingangstür. Christof Glatzel, der das Einkaufszentrum im Auftrag des Eigentümers ILG umstrukturiert, erklärt die Entscheidung: „Es ist eine leichte Veränderung, die zeigt, dass etwas passiert ist.“ So sei die Galerie neu aufgestellt und präsentiere sich in neuem Licht. Gleichwohl handle es sich nicht um einen Neubau.

Info Zielmarke: bis zu 12.000 Besucher täglich Rund zehn Millionen Euro investiert der neue Eigentümer in den Umbau der Königshof-Galerie und ihres Parkhauses – mit dem Ziel, die Attraktivität des Einkaufszentrums zu steigern. Ursprünglich war die Neueröffnung Anfang Oktober geplant. Die tägliche Besucherzahl liegt aktuell bei bis zu 8000. Sie soll durch die Attraktivierung des Einkaufszentrums auf bis zu 12.000 täglich gesteigert werden.

Stück um Stück wurde das Center in den vergangenen Monaten bei laufendem Betrieb umgebaut. Namhafte Geschäfte bezogen ihr Ladenlokal in der Galerie: Auf „Action“ folgte „Kult“, „Takko“ und „Deichmann“ kamen hinzu. Leer stehen, so Glatzel, nur noch drei Lokale, die zum neuen Foodcourt gehören, also dem Gastronomiebereich – die Gespräche mit dazu passenden Anbietern seien vielversprechend. Dennoch könne erst nach der Eröffnung mit der Fertigstellung des Foodcourts gerechnet werden.

Die neueste Angebots-Ergänzung ist die „Easy-Apotheke“, die noch in diesem Jahr ein Ladenlokal im ersten Erdgeschoss ziehen wird, bestätigt Glatzel. Ferner werde aktuell geprüft, ob das Süßwarengeschäft „Candybär“ eine zentralere Position bekommen soll, was eine Erweiterung des Bastelladens „Creative4Fun“ nach sich ziehen würde. Die Galerie Königshof sei eine „Erfolgsgeschichte“, meint Glatzel. „Mit der vielen Zeit, dem Geld und der Liebe, die in das Projekt geflossen sind, ist es wichtig, dass die Galerie jetzt auch bei den Bürgern ankommt.“

Die zeigen sich jedoch noch nicht gänzlich überzeugt. Eine nicht repräsentative Umfrage unserer Redaktion vor Ort ergibt ein gemischtes, aber zum Positiven neigendes Stimmungsbild. „Ich finde das neue Center sehr schön – aber ich finde Mettmann auch sehr schön“, erklärt eine alt eingesessene Mettmannerin. Ihre Ansicht über die neue Architektonik im Inneren teilen die meisten Befragten. Die offene Deckengestaltung und das neue Lichtkonzept finden Anklang.

Auch der neue und größere Bücherschrank wird als „sehr schön“ befunden. Einigkeit herrscht zudem, was die Umstrukturierung des Parkhauses betrifft. Von „gut“ über „top“ bis „genial“ beschreiben die mit dem Auto Angereisten die Hochgarage. Zuspruch findet zudem der Non-Food-Discounter „Action“ sowie der künftig breiter aufgestellte Gastronomiebereich.

Kritik erntet hingegen die Auswahl der Läden. „Zu viele Schuhgeschäfte“, „zu viele Krims-Krams-Läden“ und „einfach nicht das Richtige für mich“, heißt es.