Alter in Mettmann Der Seniorenrat sucht Kandidaten für die Wahl am 9. Juni

Nun wird der Beirat der sieben Seniorenvertreter neu gewählt. Wer über 60 Jahre alt ist und seinen Hauptwohnsitz in Mettmann hat, bekommt bei der Europawahl am 9. Juni dieses Jahres einen zweiten Wahlzettel in die Hand, um den Seniorenrat Mettmann zu wählen. „Momentan sind wir auf der Suche nach Kandidaten, die sich ehrenamtlich für die Belange der Mettmanner Senioren einsetzen möchten“, wirbt der Seniorenratsvorsitzende Herbert Breitrück. Am Mittwoch, 28. Februar, 15 Uhr informiert der Seniorenrat im evangelischen Gemeindesaal, Freiheitstraße 19a, darüber, warum die Arbeit so wichtig ist. Wichtiges Datum: Am 12. April 2024 wird die Kandidatenliste geschlossen. Bis dahin müssen Bewerberinnen und Bewerber ein Formular ausgefüllt haben.